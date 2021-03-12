Катунь24: Конкурс «Мисс Алтай-West» прошёл в белокурихинском санатории

Конкурс «Мисс Алтай-West» прошёл в белокурихинском санатории11 марта 2021, 15:29

Пожалуй, самый необычный корпоратив в честь Международного женского дня проводит санаторий «Алтай-West» в Белокурихе. Вот уже 16 лет в санатории проходит конкурс «Мисс Алтай-West» среди очаровательных сотрудниц.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Конкурс «Мисс Алтай-West» прошёл в белокурихинском санатории

Яркое шоу с конкурсами и выступлениями профессиональных коллективов. Таким был задуман корпоратив белокурихинского санатория «Алтай-West», посвященный Международному женскому дню.

Жюри было представительным и строгим, конкурсы сложными, но в итоге статуэтки, ленты и дипломы получили абсолютно все участницы. Кроме того, своего победителя могли выбрать и гости санатория, поучаствовавшие в конкурсе в качестве зрителей. Именно гости «Алтай-West», сами не подозревая, каждый раз становятся главными победителями подобных мероприятий. Ведь в конечном итоге все здесь делается для них.

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