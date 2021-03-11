Катунь24: К резонансному делу «Холидея» против сибирских производителей подключился московский Суд по интеллектуальному праву

К резонансному делу «Холидея» против сибирских производителей подключился московский Суд по интеллектуальному праву10 марта 2021, 20:56

Решение по делу производителя детской одежды Константина Рябина суд отправил на пересмотр в первую инстанцию. Его фирма два года поставляла по заказу торговой сети «Холидей» детские вещи. А вскоре компания со схожим названием обвинила Рябинина в пиратстве и заставила платить миллионные иски.

Фото: Катунь 24 Embedded video for К резонансному делу «Холидея» против сибирских производителей подключился московский Суд по интеллектуальному праву

Получил иск на 11 млн рублей и обвинение в пиратстве. «Сначала подумал, абсурд», – вспоминает генеральный директор компании «Константа» Константин Рябинин. Рассказывает, два года работал с торговой сетью «Холидей». Поставлял детскую одежду. Претензию же получил от компании со схожим названием «Холидей Маркетинг». Оказалось, что именно ей принадлежит торговый бренд.

Такая история не уникальна. Компания «Холидей Маркетинг» обвинила в пиратстве также 80 контрагентов. Тем самым экс-поставщики обанкротившейся сети «Холидей» сами оказались на грани банкротства, хотя добросовестно работали на нее в течение многих лет. И суды поддерживают совсем не их.

Суммы исков к поставщикам доходят до 82 миллионов. Контрагенты настаивают, судьи игнорируют факт злоупотребления правом со стороны торговой сети. Юристы поясняют, суды рассматривают только аргументы сторон. В этом случае соответствующих специалистов не привлекли.

Справедливость восторжествовала в январе этого года, когда московский Суд по интеллектуальным правам отменил решение нижестоящих инстанций по делу компании «Константа». Дело рассмотрят снова в алтайском Арбитражном суде, но уже с учетом обстоятельств, выявленных московским судом.

Катунь24