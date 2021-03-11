Катунь24: Каким будет паводок в Алтайском крае в 2021 году? Рассказывает синоптик

Каким будет паводок в Алтайском крае в 2021 году? Рассказывает синоптик10 марта 2021, 14:18

Паводок в этом году может оказаться сопоставимым по масштабам с тем, который был в крае в 2018 году, так считает научный сотрудник лаборатории гидрологии и геоинформатики ИВЭП СО РАН Светлана Самойлова.

Фото: altairegion22.ru

В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах региона.

«Половодье может пойти по сценарию 2018 года. Мы можем наблюдать влияние такого не очень благоприятного фактора, как промерзание грунтов, – уточнила Самойлова. – И в процессе снеготаяния будет наблюдаться интенсивный сток талых вод в речную сеть, особенно в случае дружной весны», — рассказала Светлана Самойлова в эфире «Вести Алтай».

Как объяснила специалист, в 2020 году запасы снега в нашем регионе были максимальными за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1836 года. Морозы до выпадения снега успели проморозить почву, и поэтому земля не сможет впитать всю талую воду.

Катунь24