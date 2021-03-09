Катунь24: Кислые девки: традиции и приметы на 8 марта

Кислые девки: традиции и приметы на 8 марта08 марта 2021, 08:02

По приметам на 8 марта судили о погоде на ближайшие дни. В народном месяцеслове дата получила название Поликарп, Кислые девки. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (конец I – начала II веков), который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. Поликарп прожил 86 лет, более 60 лет он управлял смирнской паствою. После смерти Игнатия Богоносца стал «вождем всей Азии» в христианстве.

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Жизнь епископа завершилась мученически – в период правления императора Марка Аврелия он был сожжен на костре. Произошло это в 167 (или 169) году.

Перу Поликарпа принадлежало множество посланий к отдельным лицам и разным Церквам. До наших дней сохранилось только «Послание к филиппийцам».

Традиции и обычаи

Впервые Женский день в дореволюционной России отметили 2 марта 1913 года. Именно тогда правительство одобрило «научное утро по женскому вопросу». На повестке дня стояли проблемы материнства, права голоса женщин и инфляции. Полторы тысячи человек участвовало в этом мероприятии.

Официальный выход Международного женского дня состоялся в мае 1965 года. С 1966 года 8 Марта – официальный государственный выходной день. А вот на Руси в этот день девки «кисли», и ничего удивительного в этом нет, потому что, если до этой поры свадьбу не сыграешь, то ждать придется до самого лета.

В этот день девицы по замужней жизни тосковали, и прятали в сундуки до лучших времен свои наряды и приданое. Однако девушки не падали духом, а организовывали посиделки, на которых «заговаривали женихов».

Девицы готовили опару и отправляли её в печь. Когда опара начинала киснуть, напёрстком трижды черпали жидкое тесто, которое выпивали и читали заговор:

«Как тесто у сердца ложится на месте, так и у ретивого сердца раба Божия (имя) мысли о рабе Божией (имя) ложились бы».

Из теста девушки пекли пироги, которые потом несли на посиделки с другими «кислыми девками». Хорошей приметой считалось отведать пирог, приготовленный чужими руками. Это обещало скорое замужество.

Девушки ждали появления молодого месяца, увидев который вертелись на правой пятке, приговаривая:

«Молодой месяц, увивай возле меня женихов, как я возле тебя увиваюсь».

Ещё девушки незаметно ото всех сметали в избу сор с улицы и заметали в передний угол, где никто его не увидит, приговаривая:

«В свою избу гоню молодцов, не злодеев и не воров.

Приезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

Если 8 марта лежал снег, девушки после посиделок выходили за ворота, в подол сарафана набирали снег, «пололи» его (перебирали) и бросали на землю со словами:

«Полю просо на девичью косу. Где мой женишок, там собака подай голосок».

Потом прислушивались к лаю собак, пытаясь определить, в какой же стороне живет суженый.

Гадали о том, быстро ли сойдет снег. На поверхность снега клали соломинку, если она проваливалась, то через месяц снег полностью сойдет.

С 8 по 15 марта могут вернуться холода. В народе по этому поводу говорили: «Месяц март любит куролесить, морозами гордится, на нос садится».

Приметы и поверья

Много примет в этот день связанно с сороками:

Если сорока под стреху лезет, будет вьюга. С этого дня гостей сорока не прочит, перед свахой к дому не летит. Сорокам пора в лес убираться, а тетеревам с запевками выступать. Сороки в лесу за гнезда принялись. Сорока на доме больного скачет – к выздоровлению. Сорока стрекочет – или к гостям, или к новостям. Сороки в лес улетели – к устойчивому теплу.

Стоит отметить, что на Руси сорок не особо жаловали. Впрочем, как и сов, филинов и ворон. Считали, что если сорока сядет на крышу и прокричит, то в этом дома будет покойник.

Существовали и другие приметы, связанные с этим днем:

Услышать крик тетерева – к дружной весне. Воробьи гнезда вьют – холодов больше не будет. Если девушка 8 марта приворожит любимого, то он в ближайшее время ответит ей взаимностью. Услышать стук дятла – к поздней весне. Зяблик закричал – к заморозкам. Туманный день – к сырому лету. Если грачи с южной стороны гнезда вьют, лето будет холодным и дождливым. Если на Поликарпов день лёд не сошел, то рыбалка весной будет плохая. Паук в этот день сделал в доме паутину – к счастью. До Пасхи трогать эту паутину нельзя. Сны, увиденные днем 8 марта, могут быть вещими. Исполнятся они через 7 лет.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24