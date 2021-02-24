Катунь24: Космонавт рассказал, как празднуют 23 Февраля на МКС

Космонавт рассказал, как празднуют 23 Февраля на МКС23 февраля 2021, 11:37

Космонавты на Международной космической станции (МКС) отмечают 23 Февраля и другие праздники, они поздравляют друг друга на борту и получают поздравления от родных и руководства. Об этом рассказал изданию «360» летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Фото: pixabay.com

«Традиция [поздравлять друг друга] есть, но не только с 23 Февраля, но и с Новым годом, и со всеми другими праздниками, которые есть», — отметил он.

По его словам, в космосе также отмечают День России и День авиации.

«Как мы на Земле празднуем, так и здесь. День космонавтики – это вообще святое. Я бы даже это традицией не назвал, это норма жизни, которую мы с Земли в космос везём», – сказал он.

Как рассказал космонавт, обычно с праздниками поздравляют родственники и руководство. Если идёт грузовик, то заранее туда кладутся небольшие презенты от группы психологической поддержки, семьи. Когда члены экипажа на МКС получат свои подарки, зависит от расписания корабля.

Катунь24