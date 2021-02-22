Катунь24: Как в Барнауле провести выходные активно? Публикуем афишу мероприятий

Как в Барнауле провести выходные активно? Публикуем афишу мероприятий21 февраля 2021, 10:14

Во всех районах города для жителей и гостей устроят активные мероприятия. Все желающие смогут принять в них участие.

Фото: pixabay.com

Жителей Центрального района города приглашают провести выходные на лыжне «Трасса здоровья» в ленточном бору. Начало трассы — Змеиногорский тракт, 36. С 10 до 17 часов на 5 и 13 километрах трассы, а также лыжной базе «Динамо» все желающие смогут угоститься горячим чаем и сладостями от компании «Мария-ра».

Также 21 февраля в 13:00 на лыжной базе «Динамо» состоится занятие проекта «Дворовый инструктор», принять в нем участие могут все желающие.

На лыжной базе ОАО «РЖД» (ул.Кутузова, 140) 22 февраля состоится лыжная эстафета среди руководителей предприятий Алтайского края, а 23 февраля пройдут соревнования по мини-футболу «Кубок РЖД». Время начала соревнований в 11:00.

Акция «Будь в центре» продолжится в парке культуры и отдыха «Центральный». Посетители парка с 20 по 23 февраля с 10:00 до 15:00 часов собирают наклейки и участвуют в розыгрыше призов, который состоится 14 марта на празднике «Боярыня Масленица». Главный приз — электросамокат.

22 февраля в 13:30 в ДК «Южный» состоится флешмоб «ЗОЖ — это наш выбор».

В Октябрьском районе в воскресенье, 21 февраля, в 11:00 на базе ТОС микрорайона «Центр» (пр-кт Калинина, 5Б) будет работать клуб по интересам, где для детей пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Все желающие смогут изготовить поделки в таких техниках как: квиллинг, батик, оригами.

В этот же день, в 13:00 на базе ТОС Западного микрорайона (ул.Чеглецова, 12) будет работать клуб здоровья. Люди всех возрастов смогут заняться лечебной физкультурой под руководством опытного тренера.

В понедельник, 22 февраля, с 11 до 15 часов на базе ТОС «Тимуровский» (ул.Беляева, 7) будет работать комната здоровья с тренажерами и массажёрами.

Для любителей активного отдыха на свежем воздухе в Октябрьском районе 22 и 23 февраля с 11 до 21 часов по адресу: проспект Ленина, 152 будет работать каток. С 13 до 15 часов посетителей катка угостят чаем и печеньем. Еще на выходных можно будет покататься на коньках в хоккейной коробке по адресу: ул. 40 лет Октября, 33а.

Детей и подростков Железнодорожного района 21 февраля приглашают принять участие в спортивных эстафетах (КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта») и праздничных спортивных мероприятиях (МБОУ «СОШ № 64»), приуроченных ко Дню Защитника Отечества. Начала мероприятий в 11 часов.

Спортивную программу дня продолжит шахматный турнир среди мужчин микрорайона «Зеленая Роща» и Червонного микрорайона, начало в 12:00 часов (ТОС микрорайона «Зеленая Роща»).

23 февраля с 13.00 до 14.00 принять участие в спортивных соревнованиях приглашают жителей Локомотивного микрорайона (хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 78»).

В Ленинском районе продолжается акция «Все на лед». Массовое катание на своих коньках состоится 21 и 22 февраля с 10:00 до 14:00 на хоккейных коробках «Атлант» (ул.Островского, 17а), «Скиф» (ул.Юрина, 287а) и «Факел» (ул.Шукшина, 2а). 23 февраля участников акции буду ждать на катке на стадионе «Лабиринт» (ул.Юрина, 197) с 11:00 до 14:00 часов и в парке «Арлекино» (ул.Георгия Исакова, 179а) с 12:00 до 15:00 часов.

Также в течение двух дней 21 и 22 февраля в 12:00 часов на аллее Целинников любителей скандинавской ходьбы пройдет спортивный марафон.

21 февраля в 10:00 часов в школе № 126 (ул.Гущина, 177) состоится районный спортивно-игровой конкурс «Всей семьей на старт», посвященный Дню защитника Отечества», в 15:00 часов в библиотеке с. Гоньба (ул.Школьная, 12а) состоится конкурс чтецов «Защитникам Отечества посвящается», а 22 февраля в библиотеке поселка Научный Городок (п.Научный Городок, 31) состоится урок-предупреждение «Как наше слово отзовется».

В парке «Арлекино» 23 февраля в 13:00 часов состоится праздничное мероприятие «Сегодня праздник ваш, мужчины!», а в 14:00 часов на базе общежития Алтайской академии гостеприимства (ул.Юрина, 203) — конкурсная программа «Наши парни лучше всех».

21 февраля для жителей Индустриального района с 9:00 до 11:00 часов в школе № 133 состоится открытая тренировка по волейболу с чемпионом Сергеем Брагиным, профессиональным волейболистом, чемпионом России высшей лиги группы.

Хоккейный турнир ко Дню защитника Отечества пройдет среди сборных команд территориальных общественных самоуправлений пригородной территории с 10:00 часов на хоккейной коробке по ул. Луганской.

В выходные дни пройдет игротека в библиотеке № 14 по ул. Новосибирской, 1а, тематическая выставка «Во славу русского воинства» откроется в библиотеке № 4 по Павловскому тракту, 275.

Традиционно ко Дню защитника Отечества состоится открытый городской фестиваль смотр здорового духа и патриотизма «Сильные люди» на территории ДШИ «Традиция» по ул. Первомайской, 50 с 12:00 часов.

23 февраля с 10:00 до 11:00 часов в школе № 133 состоится квест «Дружная радуга» для детей школьного возраста. Ребята в игровой форме попробуют создать сплоченные команды, примут участие в спортивных и игровых заданиях.

Мастер-класс по стрельбе из лука для подростков, состоящих на учете в учреждениях органов системы профилактики, будет организован военно-спортивным клубом «Вега-Кристалл» по ул. Малахова, 175 с 12:00 до 14:00 часов.

Также в течение праздничных выходных дней бесплатно со своими коньками можно будет посетить катки по ул. С.Ускова, 3, тренировки для детей в рамках проекта «Зимний дворовый инструктор» пройдут по установленному графику на катках по ул. Благовещенской, 4а, ул. Власихинской, 105.

Катунь24