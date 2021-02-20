Катунь24: Корреспондент телеканала «Катунь 24» побывал в роли работника Новоалтайского завода мостовых конструкций

Корреспондент телеканала «Катунь 24» побывал в роли работника Новоалтайского завода мостовых конструкций19 февраля 2021, 18:12

Почему тюбель вибрирует при формовке и с чего на самом деле начинаются дороги и мосты? Наш корреспондент Константин Ганов примерил рабочую робу арматурщика, сварщика и формовщика НЗМК.

Embedded video for Корреспондент телеканала «Катунь 24» побывал в роли работника Новоалтайского завода мостовых конструкций

Вот уже более полувека завод изготавливает железобетонные изделия для дорожного строительства и мостов. Например, водопропускное кольцо, благодаря которому дороги не размывает: вода проходит под дорогой.

«В текущем году заложена продукция по ассортименту Новоалтайского завода мостовых конструкций на 9 объектах. Это 3 автомобильные дороги, которые будут строиться в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий», и 6 мостов», – рассказывает Евгений Строганов, заместитель начальника по строительству, качеству и техническим вопросам «Алтайавтодор».

А начинаются такие полукольца, как и любые другие железобетонные изделия, с арматурных каркасов. После того, как арматурщики уложили подготовленную арматуру в промоснастку, в дело вступают электросварщики.

Готовый каркас попадает в предварительно очищенную и смазанную опалубку. Именно сюда заливается заранее подготовленный раствор. Из тюбеля набирается готовый раствор, с которым работают уже формовщики.

При кажущейся простоте речь идет о сложном технологическом и физико-химическом процессе. Ведь после пропарки на выходе мы должны получить изделия с исключительными свойствами по морозо- и водостойкости. Немногие догадываются, сколько всевозможных целевых добавок в бетон используется для того, чтобы добиться высоких прочностных показателей.

Тысяча килограммов на метр кубический – это действительно очень высокий показатель для железобетона. А это значит, что за наши алтайские дороги и мосты можно быть спокойным.

Катунь24