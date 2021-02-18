Катунь24: Команда алтайских лыжников заняла второе место на первенстве Сибири • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Команда алтайских лыжников заняла второе место на первенстве Сибири17 февраля 2021, 20:13

Соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей прошло 12−15 февраля 2021 года в Красноярске на трассах спорткомплекса «Академия биатлона».

Фото: Алтайский спорт

Среди соперников наших гонщиков были лыжники из 13 команд СФО, представлявших Иркутскую и Новосибирскую области, города Кемеровской области и Красноярского края.

Команда из Алтайского края выступала в составе 12 человек и заняла второе место вслед за первой командой Красноярска. Третьими в командном зачете стали спортсмены первой команды лыжного клуба «Горняк» из кемеровского города Киселевска, сообщает «Алтайский спорт».

На дистанциях 5 и 10 км у мужчин и 3 и 5 км у женщин медали различного достоинства завоевали 8 алтайских спортсменов. Двукратными победителями стали барнаульцы Роман Соколов (возрастная группа 30−34 года), Марина Зятькова (40−44), Вячеслав Сергеев (50−54), Галина Верещагина (60+). Золотая и серебряная медали в активе бийчан Анатолия Котова (30−34), Дмитрия Терентьева (35−39) и Алексея Хвостова (70−75). Бронзу взял Евгений Годов (70−75) из Горно-Алтайска.

Кроме того, мужская команда первенствовала в эстафете, а женская команда в эстафетной гонке заняла третье место.

Катунь24