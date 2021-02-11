Катунь24: Крыши многоквартирных домов и торговых центров в Барнауле обследуют с помощью беспилотников • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Крыши многоквартирных домов и торговых центров в Барнауле обследуют с помощью беспилотников

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Крыши многоквартирных домов и торговых центров в Барнауле обследуют с помощью беспилотников10 февраля 2021, 16:02

По поручению главы города Вячеслава Франка оперативная группа управления по делам ГОЧС города Барнаула совместно с группой применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Алтайскому краю по согласованию с районными администрациями провела обследование кровель зданий в Ленинском и Октябрьском районах города на предмет скопления снежных масс, угрожающих жизни и здоровью людей при их неконтролируемом сходе.

Фото: pixabay.com

«Вся полученная информация доводится до главы города, глав районных администраций, которые, в свою очередь, будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель», – сообщил начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев.

Катунь24

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