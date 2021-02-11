Катунь24: Крупнейшие российские digital-компании вошли в экспертный совет конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Крупнейшие российские digital-компании вошли в экспертный совет конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»10 февраля 2021, 14:05

В рамках форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2021 прошло установочное заседание Экспертного совета конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». В составе совета – первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, организаторы конкурса АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог».

Потенциальным участникам конкурса будет интересно узнать, что в состав Экспертного совета также вошли представители крупнейших компаний и эксперты российского рынка digital-технологий и коммуникаций. Это гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, гендиректор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, HR-директор «Яндекса» и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, гендиректор Rambler Group – старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Татьяна Доброхвалова, президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, главный редактор телеканала RT, международного ИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik Маргарита Симоньян, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Совет будет наблюдать за прозрачностью и объективностью процедуры оценки и при необходимости рассматривать апелляции участников. Во время очных этапов эксперты проводут мастер-классы и обменяются опытом с конкурсантами.

«Грань между интернетом и реальной жизнью, тем, что называется онлайн и офлайн, исчезает на глазах. Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Они происходят и в физической реальности, они происходят и в интернет-среде», – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил большой запрос на специалистов в области интернет-технологий, который напрямую связан с включением цифровой трансформации в число ключевых национальных целей, обозначенных президентом Владимиром Путиным.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что важным отличием нового проекта от подобных кадровых конкурсов является то, что он рассчитан не только на руководителей, но и на экспертов и молодых профессионалов, в том числе студентов.

По мнению гендиректора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, чтобы лучшие практики обратной связи реально внедрялись и работали, нужны высокопрофессиональные кадры, которые, как мы видим, на рынке труда в дефиците.

«Мы уверены, что данный проект станет эффективным инструментом кадровой работы и поможет нам закрыть вакансии во многих регионах», – сказал он.

На данный момент на конкурс уже поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны. Самому молодому участнику 18 лет, а самому возрастному – 75 лет. Средний возраст участников – от 30 до 40 лет.

Напомним, организаторы конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» – АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс стартовал 22 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 26 февраля.

Победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» смогут пройти стажировку в крупных компаниях, пообщаться с наставниками — ведущими экспертами, представить свои проекты, пройти образовательную программу. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Участниками могут стать граждане РФ от 18 лет.

Участники из Алтайского края уже подали свои заявки на конкурс. Наш регион традиционно считается территорией с сильной IT-сферой: так, в алтайских образовательных программах участвуют более 2000 человек со всей страны. Денежный оборот в IT региона только по официальным данным превышает 10 млрд рублей в год.

Катунь24