Катунь24: Комплекс противопаводковых мероприятий утвердили в Барнауле • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Комплекс противопаводковых мероприятий утвердили в Барнауле10 февраля 2021, 12:23

Соответствующее постановление администрации Барнаула подписал глава города Вячеслав Франк.

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В документе прописаны меры, которые будут предприняты городскими службами в целях организованного своевременного осуществления пропуска ледохода, талых и паводковых вод, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, мостов, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города.

До наступления паводкоопасного периода обязательно будет проведена разъяснительная работа с жителями, строениям которых угрожает подтопление талыми и паводковыми водами, будет определен порядок вывода домашнего скота и места его размещения, организована выдача информационных листовок о порядке поведения населения в паводкоопасный период.

Смотры водооткачивающей техники пройдут до 22 марта, тренировки по действиям органов управления и сил районов при ликвидации последствий паводка до 1 апреля, пишет пресс-служба мэрии.

Кроме того, до 1 апреля будут заключены соглашения с автотранспортными предприятиями по выделению автобусов для эвакуации населения, организованы работы по вывозу снега. В период интенсивного таяния будет проводиться ежедневное ворошение снега.

Совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства Барнаула, управляющими организациями, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья до наступления начала снеготаяния будет обеспечена очистка кровель многоквартирных домов, водоотводных устройств, отмостков от снега и льда.

Специальная комиссия обследует гидротехнические и водопропускные сооружения, в случае необходимости будут приняты меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности. Также комиссия проведет ревизию вешек и пешеходных мостков, используемых для организации прохода людей на подтопленных участках, уточнит количество плавательных средств, имеющихся у населения.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула организует запас продуктов питания и товаров первой необходимости для населения, проживающего в местах возможного подтопления, до 1 апреля 2021 года. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула обеспечит очистку ливневой канализации, своевременное открытие всех водопропускных труб и ливнеприемников.

В период прохождения паводковых вод будет организовано дежурство аварийных бригад на гидротехнических сооружениях с привлечением ремонтно-строительной техники.

Катунь24