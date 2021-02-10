Катунь24: Как познакомиться в интернете: сайты знакомств • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Как познакомиться в интернете: сайты знакомств09 февраля 2021, 17:19

Переписки, лайки, виртуальное общение – еще несколько лет назад никто не предполагал, что во Всемирной сети будут зарождаться романтические отношения. Сегодня уже никого не удивишь историей безумной любви, которая появилась благодаря интернету. Сотни тысяч одиноких сердец нашли друг друга на сайтах знакомств. В современном мире, где реальность сосуществует с виртуальностью, это стало обычным явлением.

Знакомства в интернете: за и против

Благодаря сайтам знакомств и социальным сетям создаются новые семьи, но также разбиваются сердца и рушатся надежды. Почему это происходит? Разберёмся в плюсах и минусах виртуальных знакомств. Плюсами являются следующие моменты:

найти девушку или парня можно в любой точке мира;

можно общаться сразу с несколькими людьми, приглядываясь к каждому;

общение на расстоянии дает возможность для размышлений, помогает преодолеть стеснение;

не нужно беспокоиться о том, как вы выглядите во время онлайн-свидания;

нет никаких обязательств перед виртуальным партнером;

не нужно тратить деньги на кафе, цветы, подарки;

можно исчезнуть, не объясняя причины;

много времени, чтобы узнать друг друга;

в процессе переписки человека можно узнать по речи, уровню грамотности, умению выражать мысли;

отношения на расстоянии могут перерасти в крепкое чувство.

Отношения в интернете часто выбирают люди, у которых нет времени ходить на свидания. Но у таких отношений есть и минусы:

общение анонимное – никогда нельзя угадать, с кем общаетесь;

риск общения с извращенцем, маньяком, аферистом;

при общении возникает недопонимание, так как на расстоянии не всегда получается донести мысль правильно;

виртуальные отношения быстро надоедают;

при встрече можно не оправдать ожиданий друг друга и подвергнуться разочарованию.

С этими минусами, конечно, можно не столкнуться, если при общении в Сети соблюдать осторожность и внимательность.

Где знакомятся в интернете? Сайты знакомств

Сайтов, где можно встретить женщину или мужчину своей мечты, много. Преимущество сайтов – огромная аудитория: некоторые ресурсы насчитывают до 50 миллионов зарегистрированных анкет. Но неопытному интернет-пользователю легко ошибиться и нарваться на мошенников. Создается много сайтов с накрученной аудиторией, фейковыми анкетами.

Важно! Перед вами десятки сайтов знакомств, вы не знаете, на каком зарегистрироваться. Выбирайте сайты знакомств на рейтинге Ratingdatings.ru. Изучите информацию о них: отзывы, обзоры.

Плюсом будет, если вы зарегистрируетесь на нескольких хороших сайтах знакомств. Тогда найти потенциального партнера получится гораздо быстрее.

Форумы

Следующая площадка, где можно устроить личную жизнь, – форумы. Это сайт или часть сайта, где люди общаются друг с другом. Причем общение может быть коллективным. Например, несколько человек могут обсудить темы, не связанные с отношениями. На форумах создаются «болталки» по интересам, возрасту, публикуются истории, рассказы, стихи. Здесь же делятся музыкой, видео. Как и на обычных сайтах знакомств, доступны функции просмотра профиля, лайков, подарков, личных сообщений. К недостатку можно отнести обилие информации. Человек может забыть, что делает на этом форуме.

Социальные сети

Человека, который не зарегистрирован ни в одной из социальных сетей, наверное, нет. Это такой же веб-ресурс, где можно завязать серьезные знакомства. Причем, это не обязательно специальные социальные сети для знакомств. Отношения могут начаться на таких популярных сайтах, как «Одноклассники» или «ВКонтакте». Большой плюс социальных сетей – открытость. Если вы общаетесь с парнем или девушкой, вы можете увидеть их друзей, родственников, одноклассников, однокурсников. Зная о человеке больше, вы меньше рискуете столкнуться с аферистом. Минус социальных сетей – заполненность посторонней информацией: музыкой, видео, рецептами, просьбами о помощи. Если цель – серьезные отношения, лучше зарегистрироваться на специальных сайтах знакомств.

Чат-рулетки

Среди любителей виртуального общения популярны чат-рулетки. Это сервисы, на которых путем случайного выбора пользователи общаются друг с другом по видео. Из плюсов:

не нужна регистрация;

анонимность;

видна внешность и поведение собеседника.

Минусы:

нельзя знать точно, кто ваш собеседник;

невозможно повторно найти собеседника, если связь прервалась;

большая вероятность нарваться на неприятного собеседника.

Чат-рулетки пользуются успехом у молодежи.

Ваш профиль на сайтах знакомств

Правильное заполнение профиля на сайтах знакомств – это 80 % успеха. Это своего рода реклама, которая привлечет людей. Что должно быть в профиле?

личная информация;

5-6 живых фото;

информация об интересах, увлечениях.

Важно! Не пытайтесь придумать себе достоинства. Зайдя в ваш профиль, гость должен увидеть живого интересного человека. Будьте самим собой.

Популярные сайты знакомств

У нас есть известные сайты знакомств, на одном из которых вы можете встретить свою судьбу.

Badoo

Сайт с аудиторией 57 миллионов. Удобный интерфейс, простой функционал, бесплатная регистрация. Хорошо работающая модерация. Из минусов – платные функции, наличие фейковых анкет.

Mamba

Конкурирующий с предыдущим сайтом сервис знакомств. «Мамба» – это сайт с миллионом посетителей в день. Большой выбор интересных анкет для разных возрастных категорий. К недостаткам можно отнести плату за более широкий функционал.

Tinder

Мобильное приложение, популярное во всем мире. Аудитория «Тиндера» – предпочтительно молодежь, хотя есть и исключения. Регистрация по номеру телефона, удобное общение с помощью телефона, большой выбор потенциальных партнеров.

Азбука верности

Сайт специфичен своей религиозной семейной политикой. «Азбука верности» позиционирует себя как сайт знакомств для православных христиан. Из плюсов – анкеты людей с серьезными намерениями, отсутствие платных услуг (есть добровольные пожертвования), отсутствие мошенников и извращенцев, из минусов – жесткая модерация.

Loveeto

Сайт для тех, кому за 30. Пользовательская аудитория – 3 миллиона. Существует автоматический подбор анкет по возрасту, роду занятий, интересам. Огромный минус – бесплатная только регистрация, за все остальные функции нужно платить.

Каждый из перечисленных сайтов существует достаточно долго: от 5 до 15 лет. А это значит, что их популярность не гаснет. Знакомство в интернете возможно, как и создание семьи. Если правильно создать анкету, заполнить профиль и соблюдать основные меры предосторожности, результат не заставит себя ждать. К вам будут проявлять интерес представители противоположного пола, с вами будут общаться люди.

Общаясь в интернете, следуйте советам:

Не доверяйте незнакомцам. Если буквально с первого сообщения вам поют дифирамбы и готовы предложить руку и сердце, это должно показаться подозрительным. Узнайте собеседника хорошо. Не стесняйтесь интересоваться его жизнью и проверять полученную информацию. Все, что касается финансовых вопросов, – табу. Не нужно говорить о зарплате, кредитах и финансовых проблемах. Если собеседник просит деньги, прекращайте общение. Если предлагают вам финансовую помощь, пусть и в качестве приятного подарка, отказывайтесь. Ни в коем случае не делитесь данными банковских карт или счетов. Пришло время первого свидания. Назначайте его в многолюдном месте – парке, торговом центре. Встречайтесь только в светлое время суток. Не одевайтесь вызывающе. Не соглашайтесь на предложение продолжить встречу где-то в другом месте. Выбирайте эффективные сайты знакомств, зарекомендовали себя у широкой аудитории.

События в отношениях не должны развиваться стремительно, но и затягиваться им не стоит. В интернете, как и в жизни, есть негласное правило, что инициатором реальной встречи выступает мужчина. Если общение длится достаточно долго, но он так и не предлагает свидания, значит, мужчину устраивает такой формат отношений. Будущего у них нет.

Интернет – это площадка без границ. Сайты знакомств – это место, где можно построить серьезные отношения, невзирая на возраст и место жительства. Вспомните слова из старой песенки: кто ищет, тот всегда найдёт. Может, стоит расширить горизонты и любовь найдёт вас сама?

Катунь24