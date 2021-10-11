ГОРНЯК22 11.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Кому нельзя есть помидоры: объясняет врач

Горняк22
2 часа Ago

 Употребление помидоров не всегда приносит организму пользу, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

Фото: pixabay.com

По ее словам, из-за большого количества органических кислот томаты противопоказаны при гастрите и язве желудка. Медик также не советует есть их людям с камнями в почках:

«Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое не полезно для нашего организма».

При этом врач напомнила о содержании в томатах витаминов, микро- и макроэлементов, а также ликопина, который оказывает антиоксидантное действие на все органы, благотворно влияет на предстательную железу и способен предотвратить онкологию.

Диетолог отметила, что термически обработанные помидоры полезнее, чем свежие, поэтому перед употреблением их следует непродолжительное время тушить на медленном огне, пишет РИА «Новости».

Катунь24

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