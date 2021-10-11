Катунь24: Какими смертельно опасными заболеваниями можно заразиться от птиц? Объясняет врач

Эти заболевания чаще всего передаются воздушно-капельным, пищевым или воздушно-пылевым путём. Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют избегать тесного контакта с птицами, обитающими на городских улицах.

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Врач-инфекционист Елена Акименко перечислила болезни птиц, которые могут быть опасны для человека.

«Среди инфекционных – это сальмонеллез, кампилобактериоз, туберкулез, иерсиниоз, листериоз, птичий грипп и псевдомоноз. Самое же частое заболевание – орнитоз, или пситтакоз. Он вызывается микроорганизмом Chlamydia psittaci, которой заражены большинство городских голубей», – рассказала Акименко в беседе с Пятым каналом.

По словам специалиста, пернатые являются переносчиками 90 возбудителей разных болезней. 10 из них – зоонозы, то есть заболевания, которые могут передаться человеку. Медики предупреждают: заразиться ими можно, если даже просто кормить птиц на улице.

Инфекционист предупредила, что эти болезни могут грозить летальным исходом. По статистике от орнитоза умирает 1 % заболевших, а от птичьего гриппа – 3,5 %.

Опасность могут представлять все птицы – домашние, декоративные, экзотические, а также известные всем обитатели городских улиц – голуби, вороны, воробьи и синицы.

Тем, кто привык кормить птиц, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. Например, не стоит допускать, чтобы птицы садились на руки и плечи и контактировали с лицом. Бросать корм для пернатых нужно на землю или в специальные кормушки.

Катунь24