Катунь24: Когда пора надевать шапку и шарф? Мнение врача

Медики отмечают, что шарф – незаменимый в межсезонье аксессуар.

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По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, межсезонье нужно внимательно следить за прогнозом погоды. В осенний период возможны частые скачки температуры и осадки, что стоит учитывать при выборе гардероба.

Медики советуют надевать дополнительные слои одежды, котрые, при необходимости, легко можно будет снять или, наоборот, надеть на себя. Шапку рекомендуют носить при температуре ниже 0 градусов. Но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание. акже врач отметил, что головной убор желательно надевать при плюсовой температуре после занятий спортом, посещения бассейна, бани. При этом Андрей Тяжельников отметил, что до установления минусовых температур можно носить и кепки, и легкие спортивные шапки, также наушники, уточняют «РИА Новости».

Чтобы носить перчатки, не обязательно дожидаться морозов, если у вас чувствительные к холоду руки. А шарфы и палантины медик и вовсе рекомендует носить с ранней осени. Этот предмет гардероба спасает от ветра, выручают в вечернее время, когда температура опускается значительно ниже дневной. Стоит выбирать широкие шарфы, в которые можно при необходимости укутаться, предпочтительно – шерстяные или флисовые.

Катунь24