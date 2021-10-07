Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 7 октября

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 7 октября

7 октября 1884 года на Алтае создано Общество попечения о начальном образовании. Активисты помогали бедным, но способным ученикам городских школ, строили новые училища и ремонтировали старые. Фонд пополняли членские взносы, доходы от спектаклей, концертов, частные пожертвования. Общество считалось одним из лучших в Сибири.

7 октября 1941 года в Барнауле начал работу завод механических прессов. Два эшелона с эвакуированным оборудованием и рабочими из Одессы разместились в бывшем здании зерносклада. Завод поставлял на фронт запасные части танков и минометов. Сегодня предприятие – крупнейший производитель механических прессов в России.

В октябре 2013 года в Алтайском крае был открыт природно-археологический парк «Колыбель человечества». Расположился он рядом со знаменитой Денисовой пещерой, где в 2008 году ученые нашли останки древнего человека. Природно-археологический парк стал первым туристическим объектом в Солонешенском районе.

Катунь24