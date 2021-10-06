Катунь24: Космический корабль с первым в истории киноэкипажем выведен на орбиту

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени.

Фото: Роскосмос

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции.

Ракета была запущена сегодня, 5 октября 2021 года, с космодрома Байконур.

«Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут. Стыковка с модулем «Рассвет» МКС запланирована на 15:12 мск этого же дня», сообщает ТАСС.

С мая 2021 года экипаж корабля проходил техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки. Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко летят на МКС на съёмки космической драмы под рабочим названием «Вызов». Фильм рассказывает о женщине-враче, которая отправилась на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавта. В фильме будут сниматься и российские космонавты: Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Киноэкипаж проведёт на орбите 12 суток, а затем вернётся на Землю.

Катунь24