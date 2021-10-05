Катунь24: Конкурс «Лучший молодой врач» впервые пройдёт в Алтайском крае

В нём примут участие молодые участковые терапевты и педиатры, хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Конкурс «Лучший молодой врач» впервые пройдёт в Алтайском крае

Наталья Белоусова — анестезиолог-реаниматолог с 9-летним стажем. Три года назад из Рубцовской районной больницы девушка перешла в медицину катастроф. Сейчас это отделение экстренной консультативной медпомощи Краевой клинической больницы.

Наталье предложили принять участие в первом региональном конкурсе «Лучший молодой врач». В нём участвуют специалисты, которые проработали в одной медицинской организации не менее трёх лет. В то же время общий стаж работы не должен превышать 10 лет. Наталья решила побороться за почётное звание.

Работа в санитарной авиации — круглосуточная. Пациентов перевозят на вертолёте, оборудованном медицинской техникой. Такая транспортировка необходима больным, которые находятся в тяжелом состоянии и живут в отдалённых районах.

Для Натальи победа в конкурсе — не главное. Важно то, что каждый день она помогает людям.

Катунь24