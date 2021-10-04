Катунь24: Кондрат и Игнат: традиции и приметы на 4 октября

4 октября Православная церковь почитает память апостола от 70-ти Кодрата Афинского (умер около 130 г.), проповедующего Божие слово в Магнезии и Афинах. Когда святой находился в Малой Азии, он представил императору Адриану сочинение в защиту христиан, после прочтения которого, правитель издал указ не осуждать никого без улик.

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Будучи апостолом Христовым, Кодрат был свидетелем крестной смерти Иисуса Христа и его чудесного воскрешения. Он проповедовал христианство в Греции. Однажды его побили камнями, но апостол выжил. Позже его посадили в тюрьму, где он умер, уморенный голодом.

Одновременно в этот день отмечается память священномучеников Ипатия и Андрея. Родились святые в Малой Азии. В детстве вместе учились в одной обители. В зрелом возрасте Ипатий принял иночество, желая постоянно пребывать в безмолвии. Андрей же посвятил себя служению людям. Он был ревностным проповедником слова Божия и занял место клирика. Оба святых отличались смиренномудрием, великим воздержанием и бескорыстной любовью к людям.

Архиепископ Ефесский узнал о добродетельной жизни этих благочестивых мужей. Беседую с ними, он подчеркнул много пользы для себя. Ипатия он сделал епископом Азийской церкви, а Андрея рукоположил в священники.

В это время император Лев III Исавр (717-741) начал гонение на святые иконы. Он приказал выбрасывать их из храмов по всей империи и издал указ, чтобы никто не поклонялся им. Видя происходящее, святые Ипатий и Андрей начали борьбу с иконоборцами. Царь, узнав об этом, велел привести их к себе. Он долго убеждал святых отказаться от почитания икон. Потом приказал своим мудрецам вступить с Ипатием и Андреем в спор, но все это было бесполезно. Доблестные воины Христовы не отказались от своих убеждений. Тогда святых заключили в темницу и долго мучили. Все страдания они стойко выдержали и остались живы. По приказанию императора мучеников убили, а их тела бросили на растерзания собакам, но верующие тайно забрали их и погребли.

Ещё 4 октября Православная церковь празднует обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1651-1709) – епископа Русской Православной церкви, духовного писателя, проповедника и педагога. Он был основателем Ростовской грамматической школы, в которой наряду с богослужебными книгами и грамматикой церковнославянского языка изучали древние языки (древнегреческий и латинский), стихосложение и философия.

Традиции и обычаи

Дмитрию Ростовскому молятся о заступничестве вдов и сирот, о помощи в нужде бедным людям, при лечении легочных болезней. Если у вас или кого-то из близких людей проблемы со здоровьем, закажите молебен святому и прочтите несколько раз молитву.

К этому дню приурочена поговорка: «Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым». Она носит шуточный характер и никакого отношения не имеет ни к святым покровителям дня, ни к хозяйственным заботам, ни к погодным особенностям. Игнат и Кондрат к этому дню приписаны народным календарем «незаконно». Они собой заменили апостола Кодратия и священномученика Ипатия, наверное, потому что Игнат и Кондрат – более распространенные имена, близкие на слух Ипатию и Кодратию.

А ещё в народе верили, что раз в год, именно в этот день, лешие бесятся и от них нет никакой защиты. Поэтому в лес поодиночке и без надобности старались не ходить.

Приметы и поверья

Какая погода в этот день, такая продержится ещё в течение четырех недель. Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, зимние месяцы будут холодными. Кроты в свои норы много соломы натаскали – зима будет суровой. Домашняя птица линять начала – наступление зимы не за горами. Мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме. Если днем холодно, а к ночи потеплело – будет ненастье. Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу – поздней.

Человек, родившийся 4 октября, наделен нестандартным мышлением. В качестве талисмана ему следует носить цитрин.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24