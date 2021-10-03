Катунь24: Какие фильмы можно посмотреть с семьей в выходные

Чем заняться в выходные дни? Мы сделали для вас подборку фильмов, которые можно посмотреть во время выходных всей семьей.

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Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день

Главный герой фильма – двенадцатилетний Александр, за которым как по пятам следуют неудачи. Сначала старший брат разослал его отфотошопленные фотографии всем одноклассникам, потом он чуть не спалил школу на уроке химии, старшеклассники издеваются над ним, долгожданная вечеринка срывается, а самая красивая девочка в классе совсем не обращает внимания.

Накануне своего дня рождения, Александр загадывает желание, чтобы хоть раз окружающим довелось ощутить на себе его проблемы. Желание, естественно, сбывается и уже с утра у счастливого семейства всё начинает идти наперекосяк.

Мысли о свободе

Один из лучших семейных фильмов, рассказывающий историю двенадцатилетнего мальчика Ксана, однажды нашедшего детёныша гепарда и вырастившего его в домашних условиях. Однако будучи от природы диким животным, гепард не мог всю жизнь оставаться в неволе, поэтому Ксан решает выпустить лучшего друга на свободу и вместе с ним сам убегает из дома.

На пути мальчика и его пятнистого друга ждут нелёгкие испытания, среди которых суровая африканская жара, голод, дикие животные и местные браконьеры.

Все любят китов

Фильм основан на реальной истории, произошедшей в 1988 году в небольшом городке на Аляске. Прибывшие в крошечный форпост Барроу для того, чтобы снять репортаж о местных жителях, журналисты узнают, что накануне охотники-китобои обнаружили семью из трёх китов в замерзающей полынье.

Выбраться из ловушки самостоятельно животным не удастся, поэтому главные герои обращаются к мэру Аляски за помощью. Однако высокопоставленный чиновник не намерен тратить своё драгоценное время на каких-то замерзающих китов, что вынуждает ребят придать проблему широкой огласке.

Пит и его дракон

Шесть лет назад пятилетний Пит с родителями отправился в путешествие. По пути автомобиль попал в аварию, выжить в которой удалось только маленькому Питу. Мальчик убежал в чащу леса, где встретил огромного добродушного дракона Эллиота, который с той поры опекает и защищает малыша.

Однажды гуляя по лесу, мальчик встречает семью местного лесоруба, которая забирает Пита к себе. Встревоженный дракон отправляется на поиски своего маленького друга в город.

Призрак

Главный герой искромётной отечественной комедии для всей семьи – заслуженный авиатор Юрий Гордеев, попавший в автокатастрофу накануне представления своего самолёта на главной авиавыставке страны.

Очнувшись, Юрий понимает, что теперь он призрак, а единственный, кто может видеть и слышать его – скромный мальчик Ваня, который решает помочь застрявшему между мирами Юрию. Всего за неделю новоиспечённые друзья должны довести до конца дело всей жизни Юрия и поднять самолёт в воздух назло конкурентам.

Дорога домой: Невероятное

Выбирая фильмы для семейного просмотра, обратите внимание на серию фильмов «Дорога домой» о неунывающей забавной троице домашних животных, попадающих в самые невероятные приключения.

Хозяева двух очаровательных псов и избалованной персидской кошки отправляются в отпуск, а питомцев отвозят на ранчо к своим друзьям. Напуганные внезапной сменой места жительства и отсутствием хозяев, животные решают во что бы то ни стало вернуться домой.

Когда Санта упал на Землю

Рождественские семейные комедии как нельзя лучше подходят для того, чтобы провести уютный зимний вечер в кругу самых близких людей.

Восьмилетний Бен переезжает с мамой из Берлина в маленький провинциальный городок. В то время как семья обустраивается на новом месте, мальчик отчаянно пытается найти друзей в новой школе, но местные ребята вовсе не рады новичку из большого города. В канун Рождества мальчик загадывает желание, исполнять которое придётся неопытному, но весьма настырному Санте.

По материалам way2day.com

Катунь24