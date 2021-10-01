Катунь24: Кумандинцы: как сохраняет свои традиции находящийся на грани вымирания алтайский народ

300 кумандинцев живут в Красногорском районе. Ежегодно их количество сокращается. А этнографы и вовсе уверяют: народ находится на грани вымирания. Как они сохраняют традиции и самобытность? Узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Кумандинцы: как сохраняет свои традиции находящийся на грани вымирания алтайский народ

Валентина Тозоровна — старейшина кумандинцев Красногорского района. В советское время коренным народам России запрещали говорить на родном языке, поэтому Валентина не знала своего до 8 лет. Сейчас женщина может делать это свободно и учить кумандинскому других.

По словам этнографов, население кумандинского народа сокращается с каждым годом и находится на грани исчезновения. Сейчас в нашем регионе их всего 300. Поэтому представители этого народа всеми силами стараются сохранить традиции своих предков.

Представители этого этноса не забывают своих корней: они едят традиционные блюда, например, талкан — это перетертая на каменной зернотерке жареная пшеница.

Также у этого народа есть традиционный обряд – кормление огня.

«У нас огонь считается священным. Через огонь мы не прыгаем, в огонь мы не плюем, огонь всегда поддерживает нас. Мы очень рады покормить огонь, сорокаглавую мать огня».

У красногорских кумандинцев есть своя общественная организация. Уже три года общественники выигрывают президентские гранты — создают издательские проекты и проекты по этнокультурному развитию.

Также кумандинцы посещают краевые и всероссийские фестивали и конкурсы. А все для того, чтобы про их культуру знали и помнили.

Катунь24