ГОРНЯК22 01.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Кемеровский суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Горняк22
10 часов Ago

Заводский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор всем подсудимым по первому уголовному делу о пожаре, который произошёл в марте 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня».

Фото: pexels.com

Как сообщает РИА «Новости», судья Николай Быданцев признал виновными всех фигурантов:

  • гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок;
  • технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгия Соболева;
  • гендиректора комбината Юлию Богданову;
  • руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко;
  • сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина;
  • сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина;
  • начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина;
  • начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.

Игорь Полозиненко, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ,  и его подчинённый Александр Никитин нарушили требования пожарной безопасности, охранник Сергей Антюшин оказывал не отвечающие требованиям безопасности услуги, а начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проявили халатность.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл в Кемерове 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на последнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Катунь24

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