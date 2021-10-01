Катунь24: Кемеровский суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор всем подсудимым по первому уголовному делу о пожаре, который произошёл в марте 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня».
Фото: pexels.com
Как сообщает РИА «Новости», судья Николай Быданцев признал виновными всех фигурантов:
- гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок;
- технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгия Соболева;
- гендиректора комбината Юлию Богданову;
- руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко;
- сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина;
- сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина;
- начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина;
- начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.
Игорь Полозиненко, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и его подчинённый Александр Никитин нарушили требования пожарной безопасности, охранник Сергей Антюшин оказывал не отвечающие требованиям безопасности услуги, а начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проявили халатность.
Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл в Кемерове 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на последнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.