Катунь24: Кемеровский суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор всем подсудимым по первому уголовному делу о пожаре, который произошёл в марте 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня».

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Как сообщает РИА «Новости», судья Николай Быданцев признал виновными всех фигурантов:

гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок;

технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгия Соболева;

гендиректора комбината Юлию Богданову;

руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко;

сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина;

сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина;

начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина;

начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.

Игорь Полозиненко, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и его подчинённый Александр Никитин нарушили требования пожарной безопасности, охранник Сергей Антюшин оказывал не отвечающие требованиям безопасности услуги, а начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проявили халатность.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл в Кемерове 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на последнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Катунь24