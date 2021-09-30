Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 30 сентября

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 30 сентября

30 сентября 1892-го, в год, когда из-за неурожая в России начался голод, на Барнаульскую пристань было вывезено два с половиной миллиона пудов хлеба. Представитель военного министерства Путинцев в своем отчете отметил: «Город запружен подводами с хлебом: движение по улицам затруднено».

30 сентября 1914 года в Барнауле обсуждался вопрос о применении труда военнопленных. На заседании городской управы было решено взять 100 человек на ремонт Московского проспекта и выравнивание площади около гарнизонной церкви.

30 сентября 2018 года в Молодежном театре Алтая выступила московская студия «ПEВЦОВЪтеатр». Она была гостем III Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина. В Барнаул труппа привезла постановку «Мамаша Кураж» по пьесе Бертольда Брехта. Сразу после показа на сцене театра состоялась церемония награждения лауреатов фестиваля. В ней принял участие губернатор Виктор Томенко.

Катунь24