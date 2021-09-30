Катунь24: Культуру Алтайского края поддержат почти на 18 миллионов рублей

В регионе высоко оценили итоги первого конкурса на получение финансовой поддержки Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: «Алтайская правда»

Судя по статистике, такой поддержки от государства деятели культуры ждали давно. За 1,5 месяца было подано более 12 460 заявок из 83 регионов страны. Одобрена каждая восьмая – всего почти 1500 проектов. На их финансирование выделено 3,5 млрд рублей.

«Объём выделенных средств в целом по России, грандиозность этой грантовой компании не сопоставима ни с чем», – заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Несмотря на масштабность, конкурс провели в рекордно сжатые сроки и абсолютно прозрачно. Все заявки оценивали независимые эксперты, а с документами можно ознакомиться на сайте фонда.

В результате дорогу в жизнь получили как международные фестивали, форумы, постановки опер, так и небольшие проекты сельских ДК и библиотек. Деятели культуры говорят: появление Президентского фонда культурных инициатив – большой шаг в поддержке творческой сферы и креативного кластера.

«Впервые получили возможность участвовать и стать победителями не только некоммерческие организации, которые и раньше могли получать президентские гранты, но и учреждения культуры других организационных форм. Например, в число победителей вошли наши муниципальные учреждения: Троицкий многофункциональный культурный центр, Целинный, Новоалтайская библиотека», – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Из Алтайского края на конкурс было подано 122 заявки, из них 14 прошли отбор. Это программы развития творческого потенциала молодёжи и просветительские лекции об искусстве в Барнауле. Открытие «Школы юмора» в Рубцовске. Проведение недели искусства в Бийске. Также в списке проекты по сохранению уникальной – кемеровской – художественной росписи и поддержки любительских театров края. На поддержку деятелей культуры региона выделено почти 18 млн рублей.

Одним из самых затратных проектов в регионе стала съёмка фильма о Денисовой пещере и живших там древних людях. По мнению археологов, это отдельная ветвь человека – Homo sapiens denisovan, или денисовцы. Фильм «Колыбель человечества» планируют построить на стыке документального и научно-популярного кино с использованием игровых сцен.

«Эта пещера имеет мировое значение. Найденные там останки древних людей – денисовцев – переворачивают представление об истории возникновения человечества. Они подогревает споры о том, откуда вышел человек – из Африки или из Сибири. Мы расскажем об учёных, которые исследуют Денисову пещеру. Будут использоваться интервью с ними. Также в фильме будут использоваться элементы игрового кино», – говорит режиссёр Владимир Кузнецов.

На съёмку фильма выделен президентский грант более 1,5 млн рублей. К работам кинематографисты рассчитывают приступить в апреле. Съёмки будут продолжаться всё лето. А уже в ноябре планируется подготовить фильм к показу.

Катунь24