Катунь24: Компас, навигатор и рация. Как в отряде «Лиза Алерт» обучают волонтёров быстро и эффективно искать людей

Центр помощи пропавших людей и отряд «Лиза Алерт» на минувших выходных обучали волонтеров ориентированию в природной среде. Как проходят занятия, узнала наша съемочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Компас, навигатор и рация. Как в отряде «Лиза Алерт» обучают волонтёров быстро и эффективно искать людей

50 заявок на поиск пропавших людей поступило в отряд «Лиза Алерт» в августе этого года, и это только в Алтайском крае. Ближе к осени цифра растет — начинается грибной сезон. В лесу легко потеряться и получить переохлаждение. Центр помощи пропавших людей и отряд «Лиза Алерт» регулярно проводит практические занятия. На них учит волонтеров быстро и эффективно вести поиск потерявшихся.

«Мы стараемся проводить это практически каждую неделю, это не обязательно будет в лесу, как сегодня. Мы проводим в других помещениях еще также, обучаем. Недавно у нас была лекция о категории пропавших людей. Мы рассказывали, почему теряются дети, дети с особенностями как теряются. Точно также мы рассказывали, как теряются пожилые. И тоже пожилые с особенностями здоровья. И, соответственно, там меняется тактика поиска», – рассказала инструктор Центра помощи пропавших людей, старшая направления пресс-службы «Лиза Алерт» Юлия Болгова.

Тема этого занятия – поиск в лесу. Волонтеров учат группами передвигаться по обозначенным на карте квадратам, работать с компасом и навигатором – стандартному набору при поиске пропавшего в этой местности. На тренировке по легенде в барнаульском ленточном бору потерялся человек, откликается на свое имя.

Всего в центре помощи пропавших людей и отряде «Лиза Алерт» 60 постоянных волонтеров. Есть инструкторы, которые обучают новичков поиску, занимаются профилактикой – всего больше 20 направлений работы. Волонтеры центра и отряда работают вне зависимости от погоды и обстоятельств. В реальных поисках часто помогают жители края, тогда цифра возрастает до нескольких сотен человек.

Катунь24