Катунь24: Корнилов день: традиции и приметы на 26 сентября
26 сентября Православная церковь чтит память Корнилия – римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром. Проживал святой в I веке. Хотя он и был язычником, но отличался добрыми делами и глубоким благочестием. После встречи с апостолом Петром он уверовал во Христа и принял крещение. Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом проповедовать Евангелие.
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Петр поставил его епископом и направил в город Скепсию, где особенно распространено было идолопоклонничество. Местный правитель был ярым противником христианства. Он предал святого жестким мукам, но совершенные по молитве Корнилия чудеса обратили к вере правителя и его семью, которые впоследствии приняли крещения. Святой мученик долго прожил в Скепсии, обратил в веру всех местных жителей и мирно скончался в глубокой старости.
Традиции и обычаи
Земледельческое сознание наших предков приняло во внимание не житие святого Корнилия, а его имя, в котором усмотрели связь со словом «корень» и производимыми от него. Поэтому ко дню святого приурочена уборка всех корневых овощей – картофеля, редьки, моркови, брюквы, хрена и т. п., кроме репы. Считалось, что с этого дня прекращался рост всех растений.
Из полученных овощей готовили разнообразные блюда. В особом почете в этот день была редька, которую в народе прозвали королевой овощей. Этот корнеплод, обладающий интересным вкусом, является кладезем полезных веществ и витаминов, необходимых для человеческого организма.
Во времена Руси редька была одним из излюбленных продуктов. Её старались выкопать до первых заморозков. С овоща срезали ботву и корень, а затем просушивали корнеплод в темном и прохладном месте. После чего убирали на хранение в погреб. Для длительного хранения выбирали ровные и крупные плоды, на которых не было повреждений.
Полезные свойства редьки:
- обладает общеукрепляющим и иммуностимулирующим действием;
- благоприятно влияет на работу ЖКТ;
- помогает в борьбе с простудными заболеваниями;
- выводит холестерин и очищает сосуды;
- положительно влияет на лимфатическую, нервную и сердечно-сосудистую системы.
Редька, по сути, является природным антибиотиком. Её регулярное употребление позволяет активировать практически все обменные процессы в организме.
Приметы и поверья
- Красная луна – к ветряной погоде.
- Дождь пошел – к хорошему урожаю.
- Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет.
- Куры линять начали – зима теплой будет.
- Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то погода испортится.
- Не убрать до Корнилия урожай с огорода – дурная примета. Любой корень в земле после 26 сентября будет не расти, а зябнуть.
- Чтобы укрепить здоровье, в этот день нужно съесть блюдо из редьки.
- Редька на столе – к миру в семье.
- Хороший урожай редьки – к богатству в доме.
- Если молодожены съедят одну на двоих репу с медом, то их супружескому счастью ничего угрожать не будет. Они проживут долгую и счастливую жизнь.
- В этот день не стоит играть свадьбы и свататься, потому что брак будет несчастливым.
- Если молодая девица угостит блюдом из черной редьки надоедливого поклонника, то он скоро оставит её в покое.
- На Корнилия нельзя гадать с зеркалом, потому что может большое несчастье случиться.
Человек, родившийся 26 сентября, умеет утешать добрым словом. Он проживет долгую и интересную жизнь. Ему следует носить малахит.
По материалам vsyamagik.ru