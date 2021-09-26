Катунь24: Корнилов день: традиции и приметы на 26 сентября

26 сентября Православная церковь чтит память Корнилия – римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром. Проживал святой в I веке. Хотя он и был язычником, но отличался добрыми делами и глубоким благочестием. После встречи с апостолом Петром он уверовал во Христа и принял крещение. Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом проповедовать Евангелие.

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Петр поставил его епископом и направил в город Скепсию, где особенно распространено было идолопоклонничество. Местный правитель был ярым противником христианства. Он предал святого жестким мукам, но совершенные по молитве Корнилия чудеса обратили к вере правителя и его семью, которые впоследствии приняли крещения. Святой мученик долго прожил в Скепсии, обратил в веру всех местных жителей и мирно скончался в глубокой старости.

Традиции и обычаи

Земледельческое сознание наших предков приняло во внимание не житие святого Корнилия, а его имя, в котором усмотрели связь со словом «корень» и производимыми от него. Поэтому ко дню святого приурочена уборка всех корневых овощей – картофеля, редьки, моркови, брюквы, хрена и т. п., кроме репы. Считалось, что с этого дня прекращался рост всех растений.

Из полученных овощей готовили разнообразные блюда. В особом почете в этот день была редька, которую в народе прозвали королевой овощей. Этот корнеплод, обладающий интересным вкусом, является кладезем полезных веществ и витаминов, необходимых для человеческого организма.

Во времена Руси редька была одним из излюбленных продуктов. Её старались выкопать до первых заморозков. С овоща срезали ботву и корень, а затем просушивали корнеплод в темном и прохладном месте. После чего убирали на хранение в погреб. Для длительного хранения выбирали ровные и крупные плоды, на которых не было повреждений.

Полезные свойства редьки:

обладает общеукрепляющим и иммуностимулирующим действием;

благоприятно влияет на работу ЖКТ;

помогает в борьбе с простудными заболеваниями;

выводит холестерин и очищает сосуды;

положительно влияет на лимфатическую, нервную и сердечно-сосудистую системы.

Редька, по сути, является природным антибиотиком. Её регулярное употребление позволяет активировать практически все обменные процессы в организме.

Приметы и поверья

Красная луна – к ветряной погоде. Дождь пошел – к хорошему урожаю. Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет. Куры линять начали – зима теплой будет. Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то погода испортится. Не убрать до Корнилия урожай с огорода – дурная примета. Любой корень в земле после 26 сентября будет не расти, а зябнуть. Чтобы укрепить здоровье, в этот день нужно съесть блюдо из редьки. Редька на столе – к миру в семье. Хороший урожай редьки – к богатству в доме. Если молодожены съедят одну на двоих репу с медом, то их супружескому счастью ничего угрожать не будет. Они проживут долгую и счастливую жизнь. В этот день не стоит играть свадьбы и свататься, потому что брак будет несчастливым. Если молодая девица угостит блюдом из черной редьки надоедливого поклонника, то он скоро оставит её в покое. На Корнилия нельзя гадать с зеркалом, потому что может большое несчастье случиться.

Человек, родившийся 26 сентября, умеет утешать добрым словом. Он проживет долгую и интересную жизнь. Ему следует носить малахит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24