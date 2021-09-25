Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 24 сентября

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 24 сентября

24 сентября 1779 года в Барнауле было решено открыть Горное училище. Заниматься там могли преимущественно дети дворян и горных офицеров. Из-за нехватки преподавателей занятия начались лишь спустя 6 лет. Кроме общеобразовательных предметов, учили минералогию и несколько иностранных языков. После пяти лет обучения выпускались специалисты по металлургической промышленности.

24 сентября 1911 года газета «Сибирская жизнь» писала: «По сведениям казенного пароходства, уровень воды в реке Обь — небывалый. Течением унесло заготовленные на берегу дрова. Барнаульские улицы превратились в болота. Люди бродят по колено в грязи. Властями города было решено строить переходы для пешеходов».

24 сентября 1958 года в Барнауле появился первый на Алтае театр для детей. В 1964 году ТЮЗ обосновался в краевом Дворец пионеров. С 2000-го года стал Молодежным театром Алтая. С 2003 по 2013 его художественным руководителем был народный артист России Валерий Золотухин. В 2011 году Молодежный театр Алтая переехал в отреставрированное здание ДК Меланжевого комбината на площади Октября. Сегодня МТА носит имя знаменитого земляка Валерия Золотухина.

Катунь24