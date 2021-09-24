Катунь24: Краевая сборная спортсменов с синдромом Дауна вернулась со Всероссийского турнира по плаванию

Каждый из участников завоевал комплект наград на всероссийском турнире «Победим вместе». Плавание помогает этим спортсменам держаться на плаву не только в бассейне, но и в жизни.

Embedded video for Краевая сборная спортсменов с синдромом Дауна вернулась со Всероссийского турнира по плаванию

Сборная спортсменов с синдромом Дауна из Алтайского края привезла медали со Всероссийского турнира по плаванию, который в этом году прошёл в Казани.

Одну из спортсменок, Марию Ланговую, родители отдали в секцию по плаванию, чтобы укрепить иммунитет. За 16 лет девушка стала профессиональной спортсменкой, с каждых соревнований она привозит награды. Большой улов и в этот раз. Пять золотых, одна серебряная и две бронзовых медали со Всероссийского турнира в Казани «Победим вместе», который провели среди спортсменов с синдромом Дауна.

«Это её образ жизни, это её жизнь, это её работа, это её интересы. Всё крутится вокруг плавания. Хотели ребенка закалять, потом закаливание плавно перешло уже в такой спортивный интерес, который превратился в такие награды не просто наши местные, а награды всероссийского масштаба, награды международные», – отмечает мама спортсменки Ольга Ланговая.

Сегодня спортсменов наградили памятными призами в клубе «Магис-Спорт», где они тренируются уже несколько лет. Как отметил тренер алтайской сборной Сергей Толкачев, на соревнованиях в Казани его воспитанники отличились в вольном стиле, плавании на спине и баттерфляе, они выделились среди сотни участников из 29 регионов страны. Алтайский край представили четыре спортсмена. Каждый привёз около пяти медалей.

«Маша в нашем крае была среди пловцов-спортсменов первопроходцем этого направления. Она для многих была тем ориентиром, на который долгие годы, вот эти 10-12 лет, сколько она занимается плаванием, люди с ограниченными возможностями здоровья равняются. Соответственно, она для многих стала примером, многие пришли в спорт, начали заниматься, и сейчас мы видим результаты этого», – рассказывает тренер краевой сборной спортсменов с синдромом Дауна по плаванию Сергей Толкачёв.

Тренеры алтайской сборной отмечают, что отношение общества к детям с особенностями развития меняется в лучшую сторону. Сейчас у них есть возможность заниматься спортом, общаться с единомышленниками, достигать поставленных целей и завоевывать победы.

Катунь24