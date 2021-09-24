ГОРНЯК22 25.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Краевая сборная спортсменов с синдромом Дауна вернулась со Всероссийского турнира по плаванию

Горняк22
17 часов Ago

Каждый из участников завоевал комплект наград на всероссийском турнире «Победим вместе». Плавание помогает этим спортсменам держаться на плаву не только в бассейне, но и в жизни.

Сборная спортсменов с синдромом Дауна из Алтайского края привезла медали со Всероссийского турнира по плаванию, который в этом году прошёл в Казани.

Одну из спортсменок, Марию Ланговую, родители отдали в секцию по плаванию, чтобы укрепить иммунитет. За 16 лет девушка стала профессиональной спортсменкой, с каждых соревнований она привозит награды. Большой улов и в этот раз. Пять золотых, одна серебряная и две бронзовых медали со Всероссийского турнира в Казани «Победим вместе», который провели среди спортсменов с синдромом Дауна.

«Это её образ жизни, это её жизнь, это её работа, это её интересы. Всё крутится вокруг плавания. Хотели ребенка закалять, потом закаливание плавно перешло уже в такой спортивный интерес, который превратился в такие награды не просто наши местные, а награды всероссийского масштаба, награды международные», – отмечает мама спортсменки Ольга Ланговая.

Сегодня спортсменов наградили памятными призами в клубе «Магис-Спорт», где они тренируются уже несколько лет. Как отметил тренер алтайской сборной Сергей Толкачев, на соревнованиях в Казани его воспитанники отличились в вольном стиле, плавании на спине и баттерфляе, они выделились среди сотни участников из 29 регионов страны. Алтайский край представили четыре спортсмена. Каждый привёз около пяти медалей.

 «Маша в нашем крае была среди пловцов-спортсменов первопроходцем этого направления. Она для многих была тем ориентиром, на который долгие годы, вот эти 10-12 лет, сколько она занимается плаванием, люди с ограниченными возможностями здоровья равняются. Соответственно, она для многих стала примером, многие пришли в спорт, начали заниматься, и сейчас мы видим результаты этого», – рассказывает тренер краевой сборной спортсменов с синдромом Дауна по плаванию Сергей Толкачёв.

Тренеры алтайской сборной отмечают, что отношение общества к детям с особенностями развития меняется в лучшую сторону. Сейчас у них есть возможность заниматься спортом, общаться с единомышленниками, достигать поставленных целей и завоевывать победы.

Катунь24

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