Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 23 сентября

Смотрите в нашем материале.

Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 23 сентября

В сентябре 1912 года был большой урожай капусты. На барнаульском базаре лавки торговцев ломились от качанов. Стоила капуста от 3 до 6 руб. – за сотню кочанов.

23 сентября 1928 года родился художник Геннадий Тарский. Он писал портреты передовиков производства, на полотнах изображал пейзажи Алтайского края. Его главная работа – «Перевоз монолита яшмы на Колыванский камнерезный завод». Она хранится в Государственном Эрмитаже.

23 сентября 1945 года родился Геннадий Яковлевич Барышников. Доктор географических наук, профессор. Автор более двухсот научных работ. В числе его интересов: геоморфология — наука о рельефе земной поверхности, сейсмология – наука о землетрясениях.

Катунь24