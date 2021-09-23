Катунь24: Книжный шкаф телеканала «Катунь 24» на Железнодорожном вокзале пополнился новой книгой

В сегодняшнем выпуске «Книжного шкафа» мы расскажем о книге и её экранизации, ставшими культовыми для советского человека.

Embedded video for Книжный шкаф телеканала «Катунь 24» на Железнодорожном вокзале пополнился новой книгой

Когда шла очередная серия «Следствие ведут ЗнаТоКи», в Советском Союзе замирала жизнь. Жители большой страны сидели перед «голубыми экранами», стараясь не упустить ни одной сцены про любимых героев. Детектив в СССР был жанром вторичным, хороших писателей — раз-два и обчёлся. А уж детективных фильмов и того меньше. Главные герои сериала — три работника московской милиции: следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит — сокращённо «ЗнаТоКи».

«ЗнаТоКи» с 1971-го по 2002 год расследовали разнообразные уголовные дела. Они ловили убийц, грабителей, фальшивомонетчиков, подпольных торговцев золотом и произведениями искусства. В телесериале всего одна погоня и очень мало стрельбы и драк — главный упор сделан на возникающие по ходу дела этические проблемы, на столкновение и взаимодействие характеров. Зато детально проработаны характеры преступников. В связи с этим, как отмечал журнал «Советский экран», иногда актёры, играющие роли преступников, затмевали собой главных героев телесериала.

Телесериал был создан по инициативе министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова, который хотел «очеловечить» образ советского милиционера для широкой аудитории. Лавровы, авторы книги, хорошо владели материалом — часто в основе той или иной серии лежали подлинные уголовные дела. В отличие от типичного детектива, в большинстве фильмов цикла преступник известен практически сразу, и интрига закручивается вокруг привлечения его к ответу — сумеют ли докопаться «ЗнаТоКи» до истины?

Песня «Незримый бой» («Наша служба и опасна, и трудна…»), которая звучит с первого по семнадцатый фильм, стала неофициальным гимном советской, а впоследствии российской милиции и полиции.

В сериале снимались такие звёзды как Леонид Броневой, Армен Джигарханян, Леонид Каневский, Николай Караченцов, Леонид Куравлёв, Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Марина Неелова, Михаил Державин, Анатолий Ромашин, Лидия Федосеева-Шукшина и многие другие.

Эту и другие замечательные книги вы можете встретить в нашем Книжном шкафу на Железнодорожном вокзале.

Если у вас дома есть книги, которые вам больше не нужны, то привозите их в редакцию «Катуни 24» на Пролетарскую, 250. Вместе мы продлим им жизнь, а о самых интересных расскажем в следующих выпусках.

Катунь24