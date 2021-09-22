Катунь24: Компанию, скопировавшую стиль оформления АЗС у «Роснефти», оштрафуют в Алтайском крае

Дело о нарушении антимонопольного законодательства компании ООО «НК-Нефть» прошло две судебные инстанции.

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Как сообщает Алтайское краевое УФАС, в селе Кытманово по соседству с АЗС, принадлежавшей ПАО «НК «Роснефть», другая автозаправочная станция новокузнецкой компании использовала схожее со своим конкурентом оформление. Факт копирования общего стиля подтвердила комиссия. Также был проведён опрос, в котором респонденты подтвердили схожесть, отметив, что при покупке ГСМ существует возможность перепутать автозаправки.

Не согласившись с решением и предписанием об устранении нарушений, ООО «НК-Нефть» обжаловало акты антимонопольного органа в судебном порядке. Однако Арбитражные суды двух инстанций подтвердили их законность.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении недобросовестной компании к административной ответственности.

Катунь24