Катунь24: К посёлку на Алтае вышли голодные медведи

В Республике Алтай заметили трёх медведей, вышедших к людям в окрестностях посёлка Яломан.

Фото: pixabay.com

Местные жители сняли животных на видео, которое затем опубликовали в «Новостях Горного Алтая» в Instagram.

Медведица с медвежатами спускались со склона горы прямо к жилым домам, но испугались лая собак и убежали обратно в лес.

В комментариях люди отмечают, что, скорее всего, хищники вышли к людям в поисках пищи.

«Страшно, но и животных жалко, видимо совсем есть им нечего», – пишут подписчики.

Катунь24