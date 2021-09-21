Катунь24: КПРФ значительно увеличила своё представительство в АКЗС

Алтайские коммунисты продемонстрировали высокие результаты на прошедших выборах.

Фото: официальный сайт Алтайского края

В созыве 2016 года у КПРФ было лишь 8 мест в Заксобрании. Согласно последним данным Избирательной комиссии Алтайского края, в 34 одномандатных округах кресла краевого парламента разделили между собой две партии — «Единая Россия» (19 мест) и КПРФ (15 мест). С учётом результатов голосования по партийным спискам, Коммунистическая партия Российской Федерации может рассчитывать на 23 места в АКЗС.

Напомним, по партийным спискам предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:

«Единая Россия» — 34,29 %;

КПРФ — 24,04 %;

«Справедливая Россия — За правду» — 13,69 %;

«Коммунисты России» — 12,1 %;

ЛДПР — 10,71 %;

«Яблоко» — 1,71 %.

Недостающие в этом списке 3,46 %, вероятно, относятся к испорченным бюллетеням. Для попадания в парламент, партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, поэтому «Яблоко» не получит ни одного места в АКЗС.

«Единая Россия» уменьшит количество своих депутатов с 43 до, как минимум, 31. 5 мест в АКЗС достанутся справедливороссам, по 4 получат «Коммунисты России» и ЛДПР. Остаётся ещё одно вакантное место в парламенте, какая партия его займёт, пока неизвестно.

Катунь24