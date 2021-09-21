Катунь24: КПРФ значительно увеличила своё представительство в АКЗС
Алтайские коммунисты продемонстрировали высокие результаты на прошедших выборах.
Фото: официальный сайт Алтайского края
В созыве 2016 года у КПРФ было лишь 8 мест в Заксобрании. Согласно последним данным Избирательной комиссии Алтайского края, в 34 одномандатных округах кресла краевого парламента разделили между собой две партии — «Единая Россия» (19 мест) и КПРФ (15 мест). С учётом результатов голосования по партийным спискам, Коммунистическая партия Российской Федерации может рассчитывать на 23 места в АКЗС.
Напомним, по партийным спискам предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:
- «Единая Россия» — 34,29 %;
- КПРФ — 24,04 %;
- «Справедливая Россия — За правду» — 13,69 %;
- «Коммунисты России» — 12,1 %;
- ЛДПР — 10,71 %;
- «Яблоко» — 1,71 %.
Недостающие в этом списке 3,46 %, вероятно, относятся к испорченным бюллетеням. Для попадания в парламент, партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, поэтому «Яблоко» не получит ни одного места в АКЗС.
«Единая Россия» уменьшит количество своих депутатов с 43 до, как минимум, 31. 5 мест в АКЗС достанутся справедливороссам, по 4 получат «Коммунисты России» и ЛДПР. Остаётся ещё одно вакантное место в парламенте, какая партия его займёт, пока неизвестно.