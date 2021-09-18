ГОРНЯК22 19.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Кумохин день: традиции и приметы на 18 сентября

Горняк22
16 часов Ago

В этот день Православная церковь вспоминает пророка Захария и его жену, Праведную Елисавету – родителей Иоанна Крестителя. Они, будучи праведными перед Богом и беспорочно всем Господним уставам и заповедям поступая, долгое время оставались бездетными. Но однажды Захарию явился архангел Гавриил и возвестил о будущем рождении у него сына, которому суждено выполнить великую миссию – приготовить людей к пришествию Спасителя.

Фото: pixabay.com

Когда Елисавета уже шесть месяцев в чреве своём носила сына, архангел Гавриил явился к Деве Марии и возвестил Её о том, что Она родит Сына и назовет Его Иисус, и что будет Он велик и наречется Сыном Всевышнего. Мария направилась в город Иудим, в дом Елисаветы и из её уст услышала подтверждение своего избранничества стать Матерью Спасителя.

Традиции и обычаи

В этот день принято молиться пророку Захарию и праведной Елисавете о зачатии и рождении ребенка.

Ещё этим святым молятся при трудных родах. Скорее всего, основанием для этого послужило предание о том, что Захария за свои сомнения по поводу рождения сына был поражен немотой. Обрел он способность говорить лишь тогда, когда его супруга родила.

Ещё этот день считали удачным для гаданий, предсказаний и других тайных дел, поэтому у знахарей и ведунов 18 сентября просто не было отбоя от посетителей.

В народе этот день прозвали Кумохин или Кумокин, кумоха осенняя, изгнание кумохи, а всё потому, что существовало поверье, якобы 18 сентября из лесу выходит кумоха (лихорадка) и нападает на деревенских женщин. Оборачивается злой дух в старушку-странницу, которая просит подать хлеба и пустить переночевать. Если же пустить её в дом, то она принесет различные болезни.

Кумоха – сестра двенадцати лихорадок, каждой из которых приписывались человеческие черты. Их представляли в виде уродливых простоволосых женщин. Вообще распущенные волосы на Руси считались признаком женской нечистой силы. Число 12 тоже было не случайным. Вера в 12 сестриц-лихорадок корнями уходит в библейские тексты и связана с Иродиадами – дочерьми царя Ирода, по приказу которого отрубили голову Иоанн Крестителю.

По народным представлениям, кумоха живет в лесу на болотистой местности и дружит с лешим. Чтобы избавиться от неё, 18 сентября убирали в доме, топили баню и парились с березовым веником, потому что береза способна исцелить многие болезни.

Существовали и другие способы избавления от кумохи. Например, на листе бумаги писали первую главу из Евангелия от Иоанна. Этот листик шесть недель носили на нательном кресте, а затем сжигали и пепел съедали. Если же человек сильно заболел, и ждать шесть недель не было возможным, то на бумаге писали первые и последние буквы молитвы Господу Иисусу Христу «Иже на всякое время» и давали эту бумагу съесть больному.

Приметы и поверья

  1. Если на рябине рано пожелтели листья, то будет ранняя осень и ранняя зима.
  2. Если рябины много, то осень будет дождливой, мало – засушливой.
  3. На луковицах цветов и овощей тонкая кожура – к теплой зиме.
  4. Сны с 17 на 18 сентября вещие. Они могут исполниться в ближайшие 7-12 дней. Если этого не произойдет, то ждите их осуществления через год.
  5. До восхода солнца облака красного цвета – к дождю и ветру.
  6. Скотина в ясный день начала под навес прятаться или спешить с пастбища домой – к скорому ненастью.
  7. В этот день нельзя стирать, в противном случае заболеете.
  8. Если человек 18 сентября поклянется, но в будущем не сдержит своего обещания, то он погибнет.
  9. Считалось, что людей, рожденных 18 сентября, кумоха не зацепит, ведь они обладают колдовской силой. В качестве талисмана им подходит амазонит. В былые времена именинников этого дня предпочитали нанимать в пастухи.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24

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