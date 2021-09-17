Катунь24: Коронавирус создан искусственно, считают жители Алтайского края

Таковы результаты опроса, проведённого сайтом Дром.ру.

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63 % опрошенных жителей Алтайского края считают, что коронавирус был намеренно создан и выпущен в мир. 55 % при этом ответили, что это сделали не в Китае.

18 % жителей Алтайского края считают, что вирус сбежал из лаборатории в Ухане из-за халатности, ещё 13 % склонились к версии, что вирус передался человеку от летучей мыши. Другие причины посчитали вероятными лишь 6 % респондентов.

Всероссийский опрос проводился в августе 2021 года. В нём приняло участие почти 11 тысяч человек.

Катунь24