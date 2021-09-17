Катунь24: Компания «Лента» откроет два новых магазина в Барнауле

Один из них появится в здании, которое начали строить ещё в 2017 году.

Фото: форум skyscrapercity.com

Здание на улице Попова, 70 а, начали строить в фирменных цветах сети Санкт-Петербурга. При этом оно простояло законсервированным более трёх лет, достроили его в сентября 2021 года, сообщает Amic.ru. Помещение находится между зданием ТЦ «Малина» и управлением юстиции Алтайского края. На его фасаде сейчас размещён баннер о скором открытии супермаркета.

Так, в этом здании все-таки появится магазин новой концепции сети «Лента». Он будет сделан в формате мини-магазина «у дома», уточняет издание. Кроме того, в начале сентября 2021-го стало известно, что супермаркет сети появится в торговом центре»Воскресенье», расположенном по адресу: улциа ​Мало-Олонская, 28 (в районе Старого базара). Здесь магазин «Лента» будет в формате «супер».

Катунь24