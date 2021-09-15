Катунь24: Конфликт ради контента: кемеровские блогеры распылили газовые баллончики в ТЦ

В результате инцидента пострадали два человека, они получили ожоги лица и глаз.

Фото: pixabay.com

Два кемеровских блогера устроили скандал, в ходе которого применили газовые баллончики в одном из торговых центров города Полысаева Кемеровской области.

Известно, что во время съёмок мужчины вели себя агрессивно и пытались спровоцировать сотрудников магазинов. План сработал, и конфликт перерос в драку. В какой-то момент один из блогеров применил газовый баллончик.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия. Баллончики и накопители с отснятым материалом изъяли, сообщает местный новостной портал.

Катунь24