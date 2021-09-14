Катунь24: Как снизить шансы заболеть ОРВИ: рекомендации врача

Перемена погоды, лёгкая одежда, несмотря на похолодание, сбор коллективов после отпусков и каникул, несоблюдение правил личной гигиены — и ОРВИ тут как тут. У кого-то болезнь протекает легко: хватит двух недель, чтобы восстановиться. У гриппа и COVID-19 осложнений больше, с ними справиться тяжелее. На помощь приходит профилактика.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Как снизить шансы заболеть ОРВИ: рекомендации врача

Заведующая терапевтическим отделением барнаульской поликлиники № 3 Вера Карпова считает, что нужно соблюдать режим труда и отдыха. Это должна быть достаточная физическая активность, физические нагрузки, рациональное, полноценное сбалансированное питание и отсутствие вредных привычек.

А ещё мытьё рук, полоскание горла, промывание носа после посещения общественных мест. Врачи также подчёркивают важность ношения масок. Благодаря этому, считает терапевт Вера Карпова, традиционного роста числа заболевших ОРВИ в начале осени не было. Обычно в первую неделю сентября барнаульскую поликлинику № 3 посещали от 40 до 60 пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций в сутки. В этом году около 20.

Врач подчёркивает: не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. После выздоровления нужно дать организму две недели, чтобы восстановиться. Выбирать пищу, богатую микроэлементами и белком. Терапевт Вера Карпова выделяет листовую зелень, курицу, кисломолочные продукты. К витаминам советует отнестись с осторожностью.

Терапевт советует пить витамины по рецепту. А ещё пользоваться дарами с огородов. Так квашеная капуста и чёрная смородина богата витамином C.

Катунь24