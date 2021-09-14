Катунь24: Коронавирус отступает: почти все жители Алтайского края вышли с «дистанционки»

По данным регионального управления по труду и занятости населения, на «удалёнке» сейчас остаются всего около одной тысячи человек, это в 26 — 27 раз меньше, чем год назад.

В основном дистанционный характер работы сохраняется у работников финансовых, страховых организаций, а также компаний, занимающихся транспортировкой и хранением.

«В августе-октябре прошлого года у нас на дистанционной работе находилось 26-27 тыс. человек. Уже к концу года эта цифра значительно снизилась, сегодня мы наблюдаем чуть больше одной тысячи человек, которые работают удалённо. <…> Эта цифра уже на протяжении нескольких месяцев остаётся неизменной», – сообщила начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура во время пресс-конференции.

Как отмечают в краевом управлении по труду и занятости населения, массовый переход на дистанционную работу отмечался в прошлом году в пиковые периоды пандемии коронавируса. Возвращение работников в оффлайн — один из факторов улучшения эпидобстановки в нашем регионе.

Напомним, мониторинг количества «удалёнщиков» на федеральном уровне ввели с апреля 2020 года. Эта дата совпадает с регистрацией первых случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае. С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в трудовой кодекс РФ, официально регламентирующую работу в дистанционном формате.

По данным регионального оперштаба на 13 сентября, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 233 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 73 547 человек. Выздоровели всего 56 528 человек, скончались — 5021 человек, у которых был выявлен коронавирус. В регион поступило в целом 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет. На утро 13 сентября прививается 657480 человек, в том числе 107 048 человек получили первую прививку, 547 632 человека полностью привиты — получили две прививки, 2,8 тыс. человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24