ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Компенсацию за некачественную косметическую операцию добилась жительница Барнаула у частной клиники

Горняк22
16 часов Ago

Прокуратура защитила права гражданки в суде.

Фото: pexels.com

Жительница Барнаула обратилась в одну из частных клиник краевой столицы ещё в 2018 году. Желая лишь устранить деформацию носовой перегородки, женщина получила изменение формы носа и провал хрящевой части.

Суд первой инстанции взыскал в пользу истицы 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, однако во взыскании штрафа отказал в связи с недоказанностью вины врачей клиники. Прокурор района принёс апелляционное представление, при его рассмотрении в суде апелляционной инстанции прокурором заявлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления качества оказанной медицинской помощи.

По результатам экспертизы, вина сотрудников клиники нашла своё подтверждение. В итоге суд взыскал штраф с клиники за нарушение прав потребителя в размере 25 тысяч рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.

Катунь24

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