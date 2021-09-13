Катунь24: Куприянов день: традиции и приметы на 13 сентября

13 сентября Православная церковь почитает память священномученика Киприана (200-258), епископа Карфогенского, прославившегося как известный богослов и Отец Церкви. Он вырос в языческом окружении, был преуспевающим юристом. Обстоятельства его обращения в христианскую веру неизвестны. Спустя два года после крещения был поставлен епископом и практически сразу оказался в условиях гонения на христиан, развёрнутого императором Децием.

Фото: vsyamagik.ru

Под страхом пыток и казни многие верующие, в том числе и некоторые епископы, отвергнули Христа, а по окончанию гонений вернулись в Церковь. Киприан настаивал на том, что давать отпущение грехов могут только епископ или поставленный им пресвитер, а вопрос о приеме падшего епископа в Церковь решается собором его бывших собратьев. Любые же таинства, совершенные епископом до принятия его собором, считаются недействительными.

Рассуждения Киприана привели к конфликту, разгоревшемуся между ним и папой Стефанов. Споры могли перерасти в серьёзные разногласия, но вскоре Стефана арестовали и казнили. Спустя несколько лет сам Киприан был арестован и отправлен в ссылку. В 258 году его казнили.

Традиции и обычаи

В нашей стране на Куприяна говорили, что журавли к отлету готовятся: «на болоте вече собирают: договариваются каким путем в теплые края лететь». В некоторых селениях с этого дня начинали выкапывать картофель и дергать корнеплоды (кроме репы). Известно, что в России и Украине картофель появился лишь в XVIII веке, но достаточно быстро стал одной из важных сельскохозяйственных культур, составив по-своему конкуренцию хлебу. В народе говорили:

Картошка хлебу присошка.

Картофель хлебу подспорье.

С этого дня начинали собирать клюкву. В народе верили: «Прежде срока ягоды клюквы срывать – тьме угождать». Считалось, что если девушка раньше 13 сентября сорвет клюкву, то будет бесплодной. Парень, собравший неспелые ягоды, может в будущем лишиться рассудка.

Клюква обычно растет на болотистых местностях. Собирать её – тяжелый физический труд. Людям приходится много часов ходить по болту, отмахиваясь от комаров и слепней, а потом, сидя на корточках, обрывать по одной ягоде.

Клюкву используют в лечебных целях при различных заболеваниях (простуде, воспалении мочеполовой системы, гипертонии, болезнях желудочно-кишечного тракта). Из ягод делают сок, морс, чай и варенье, готовят маски для лица.

Приметы и поверья

Если журавли летят не спеша, между собой «переговариваясь», осень будет теплой. Журавли на юг летят не клином, а поодиночке – следующий год будет неурожайным. Снег, выпавший в этот день, долго не продержится. Лебеди сбились в стаи и летят на юг – к снегопаду. Журавли низко летят – зима мягкой будет. Если высоко, то суровой. Услышать журавлиный крик – к дождю. Рябину в этот день не собирали, чтобы птиц не тревожить. Растущая луна – к богатому урожаю клюквы. Собранные на Куприяна ягоды клюквы нужно зашить в небольшой мешочек из синей ткани и везде носить с собой. Тогда удача будет вам во всем сопутствовать. Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.

Человеку, родившемуся 13 сентября, следует носить лазурит. Именинник дня, согласно поверью, знает дорогу по болоту к журавлиному вече. Он вырастит терпеливым и сдержанным.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24