Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 9 сентября

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 9 сентября

В сентябре 1911 года составил завещание один из богатейших купцов Барнаула Вонифатий Бодунов. На 10 тысяч рублей он велел открыть городской общественный банк. А после 13 лет его деятельности, 30 процентов прибыли отдать в помощь беднякам.

9 сентября 1976 года в Алтайском крае были основаны Кислухинский, Уржумский и Чинетинский заказники. Их открыли в Первомайском и Тальменском, Алейском и Краснощековском районах. Общая площадь заказников составила 115 тысяч гектаров.

9 сентября 2018 года в единый день голосования жители Алтайского края выбирали главу региона. Выборы были досрочные, 29 мая предыдущий руководитель края Александр Карлин подал в отставку. На выборах победил Виктор Томенко, он и стал новым губернатором Алтайского края.

Катунь24