Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 6 сентября

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 6 сентября

6 сентября 1886 года по старому стилю в Барнауле была открыта Зайчанская школа. Она находилась в центре города. Современный адрес — улица Анатолия, 231. В двух школах, Нагорной и Зайчанской, обучалась треть барнаульских школьников.

В сентябре 1912 года в Барнауле выпал снег глубиной 23 сантиметра. Температура понизилась до минус 1 градуса. Утром Обь покрылась льдом.

В сентябре 1944 года в Алтайском крае прошла неделя салюта хлебом. В честь освободителей Украины аграрии колхоза «Большевик» собрали рекордное количество хлеба. К примеру, только за один рейс вывезли на элеватор более двадцати тысяч килограммов пшеницы.

Катунь24