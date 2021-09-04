Катунь24: Качество дорог Алтайского края проверят с помощью передвижной лаборатории

Больше 2 тысяч км региональных дорог уже проверили на качество и соответствие требованиям с помощью специальной техники. Как она работает и в чем её преимущество, узнали журналисты «Катунь 24».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Качество дорог Алтайского края проверят с помощью передвижной лаборатории

277 км дорог планируют отремонтировать до 1 октября в Алтайском крае. Дорожники уже восстановили больше 100 объектов. Для того чтобы проверить их качество, обновленные покрытия исследуют на специально оборудованном автомобиле.

Дорожную лабораторию Министерство транспорта Алтайского края получило в 2019 году. С этого момента все отремонтированные дороги проходят диагностику на соответствие качеству выполненных работ.

Диагностика проходит в четыре этапа: сначала специалисты подготавливают приборы и оборудование. Затем лаборатория выезжает на полевые работы. Необходимую специалистам информацию о покрытии фиксируют камеры и датчики, которые встроены в корпус и подвески автомобиля. После этого полученные данные обрабатывают. А в заключение формируют отчет, где прописывают результат: дорога соответствует или не соответствует требованиям.

«Если какой-то конкретный участок не соответствует, то мы даем предписание подрядчику устранить, и после устранений осуществляется повторная диагностика участка», – рассказал заместитель начальника отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог «Алтайавтодор» Арман Жумабаев.

Преимущество лаборатории в свободном передвижении. Машина разгоняется до 60 км в час и производит замеры. С ее помощью можно исследовать любой участок дороги: в городе, селе или на трассе. В текущем 2021 году инструментально проводится диагностика свыше 7 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения Алтайского края. Из которых силами КГКУ «Алтайавтодор» выполняется свыше двух тысяч км дорог. Силами подрядных организаций около 5 тысяч.

С помощью лаборатории специалисты оценивают количество машин, которое проезжает по необходимому участку дороги за определенное время. Также лаборатория поможет разработать новые схемы дорожных сетей и маршрутов.

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