Катунь24: Камень-на-Оби проверяют на готовность к отопительному сезону

По итогам прошлого периода администрация населенного пункта и теплоснабжающие организации получили ряд замечаний. Что изменилось за лето, все ли недочеты устранены, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Камень-на-Оби проверяют на готовность к отопительному сезону

Жители города Камень-на-Оби боятся замерзнуть в своих домах из-за постоянных аварий на котельных. Ситуация обострилась в прошлом году: тогда населенный пункт остался без паспорта готовности к отопительному сезону. Ростехнадзор выдал предписания администрации города и теплоснабжающим организациям. В сентябре приехал с проверкой.

Теплоснабжающие организации отремонтировали около 30 котельных. На работы потребовалось больше 20 млн рублей. Местные власти закупили оборудование на шесть миллионов из краевого бюджета. Благодаря этому появились новые котлы, сетевые насосы, теплообменники.

Однако, новое оборудование бесполезно, если нет топлива. В этом году город закупил 916 тонн угля за счет краевых средств. Теплоснабжающие организации — еще 13 тысяч тонн.

В прошлом году четыре процента муниципальных образований не получили паспорт готовности к отопительному сезону. Внимание краевых властей к ним пристальное. Теплоснабжающие организации должны устранить все замечания до 1 ноября. В противном случае, нарушителей ждут санкции от контролирующих органов.

Катунь24