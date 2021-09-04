Катунь24: Кирилл Истомин: В следующем году 50 % управленческих решений в регионах РФ будут приниматься на основе данных ЦУР

Предстоящая консолидация информационных потоков, обрабатываемых Центрами управления регионами (ЦУР), позволит создать современный и совершенный цифровой инструмент регионального управления – главный тезис прошедшей панельной дискуссии «Больше не Дальний Восток. Как Центры управления регионами объединяют Россию» Восточного экономического форума – 2021.

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«Наша задача – работать на тех площадках, где людям удобно. Мы собираем обращения к органам власти в интернете, а не просим граждан специально приходить на какую-то одну площадку и писать там», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Он подчеркнул, что, обрабатывая информацию по проблемным вопросам, которую оставляют граждане на открытых площадках в интернете, ЦУР все чаще концентрируется на помощи региональным властям в принятии масштабных системных решений. Массивы получаемых данных и скорость их обработки теперь позволяют предоставлять региональным властям качественную предиктивную аналитику.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил органичность встраивания инструментов, которыми пользуется ЦУР для сбора обращений граждан в цифровое пространство.

«Речь идет о единой цифровой платформе, которую человек не замечает, она абсолютно нативная. Это уже наша задача, как, когда и куда мы эти обращения отдаём, как дальше строится взаимодействие между органами власти. Человек сообщение оставил и забыл про это, а мы уже работаем. Чем быстрее мы можем отдать обратную связь людям, тем лучше. Та самая клиентоцентричность – это уже не тезис, а реальность на Камчатке. Камчатка – это уже не такой далекий регион. Это становится реально за счет цифровизации сервисов».

Он также отметил, что ЦУР позволяют мониторить ситуацию в регионе, а порядка половины тех обращений, которые поступают от граждан, могут быть решены без привлечения бюджета.

«Государство активно работает в области сбора и актуализации информации для принятия наиболее эффективных решений. Для этого в России была создана новая структура – Координационный центр РФ. Мы собираем данные из разных источников и создаем аналитический продукт для правительства РФ. Обратная связь от граждан – это важнейший принцип, по которому работает Координационный центр. Те возможности, которые созданы благодаря АНО «Диалог Регионы», работе ЦУР в регионах – это новый уровень для понимания реакции людей на те или иные решения, принимаемые в стране», – подчеркнул первый заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Дмитрий Годунов.

Данные для принятия решений собираются по трем разным направлениям: обратная связь от граждан, информация из региональных координационных и ситуационных центров и различные социально-экономические материалы. Так, одной из важнейших задач ЦУР становится объединение всех типов данных в единую информационную воронку.

«Мы должны идти в сторону консолидации этих потоков для предоставления наиболее актуальной и востребованной информации для руководства регионов, нужно сводить их воедино. У нас есть новый инструмент – платформа для аккумулирования и актуализации всей этой информации. Это тепловая карта проблемных вопросов региона. Она отражает весь контур острых вопросов территорий в режиме онлайн», – рассказал Истомин.

Участники панельной дискуссии также обсудили цифровизацию сферы государственных услуг, ее влияние на нивелирование географических границ регионов страны, а также взаимодействие бизнеса и власти в области создания удобных и доступных цифровых платежных систем.

Катунь24