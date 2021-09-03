Катунь24: Козерог почувствует тягу к однозначности, а Рыбы рискуют ввязаться в конфликт. Гороскоп на 3 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 3 сентября.

Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Овна начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Овну сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Овен тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

В голову Тельца может прийти немало перспективных идей! И, что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Необязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Тельцу сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

На первом месте у Близнецов будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Близнецам сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Девизом Рака будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!» Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Рак не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Лев будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Льва грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще сегодня Льва лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Главное, что будет заботить Деву, – это поиски справедливости. Необязательно, что она будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Деву будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к ней самой. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Все мысли и планы Весов будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Весам стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от них самих!

Скорпион будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Скорпион хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того чтобы ломиться напролом.

Стрелец будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Стрельца такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать ни пришлось! Вообще сегодня Стрельцу противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Козерог почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Козерогу захочется расставить все точки над i. Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Водолей то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Водолею), а собственная придирчивость. Водолею сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Это день, когда Рыбы рискуют ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на их положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Рыб, проверяя их нервы на прочность. Постарайтесь не принимать всего этого близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24