Катунь24: Класс бийского лицея отправили на карантин из-за выявленного у школьника коронавируса

Мальчик чувствовал себя плохо еще накануне, однако родители отправили его в школу на классный час 1 сентября 2021 года.

Фото: altairegion22.ru

О двухнедельном карантине одного из классов Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Бийский лицей-интернат Алтайского края» сообщает runews24.ru со ссылкой на администрацию учебного заведения.

Меру пришлось ввести из-за ситуации, возникшей с одним из учеников. Мальчик пришел, будучи больным, на классный час и уроки 1 сентября 2021 года. Сегодня, 2 сентября, тест, который сдал ребенок, показал наличие у него коронавируса. Родители при этом знали, что школьник чувствует себя плохо.

Родителей всех учеников ещё раз предупредили, что нельзя отправлять детей в школу на занятия, если у них есть признаки инфекционных заболеваний.

«Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) будут незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков в медицинский лицензированный кабинет до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей)», — уточнили в администрации бийского лицея.

До конца 2021 года в школах региона запрещены массовые мероприятия между классами и школами. Перед началом занятий на входе у учеников проверяют температуру, также они обрабатывают руки антисептиком. Каждый класс занимается в прикрепленном к нему кабинете.

Катунь24