Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 2 сентября

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Embedded video for Какие значимые для Алтайского края события произошли 2 сентября

В сентябре 1911 года в Барнаульском реальном училище открылся спортивный кружок. У студентов появилась возможность заниматься сокольской гимнастикой. Она основана на упражнениях с предметами, упражнениях на снарядах.

2 сентября 1919 года была сдана в эксплуатацию первая очередь барнаульского водопровода. В проекте говорилось, что подача воды будет из Оби. Дальнейшие расчеты показали, выгоднее одновременно с водопроводом соорудить электрическую станцию. И наладить водоснабжение не на обской, а на грунтовой воде.

2 сентября 1941 года в Барнауле родился Сергей Марков. Легендарный диктор Алтайского краевого телевидения. Школьником попал на краевое радио. С 60-х годов Сергей Степанович работал диктором, комментатором, редактором информационного объединения. Последние годы трудовой биографии связаны с телеканалом «Катунь 24».

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