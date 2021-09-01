Катунь24: Какие значимые для Алтайского края события произошли 1 сентября

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1 сентября 1953 года в Барнауле была открыта краевая библиотека для незрячих и слабовидящих. Здесь огромный выбор разнообразной по форме и содержанию литературы. Книги изданы как печатным шрифтом, так и на специальных носителях: «говорящие», рельефно-точечные книги, записанные на магнитной ленте.

В сентябре 1911 года в Барнауле был образован потешный полк. Солдаты лазили по деревьям, прыгали через обрывы, учились стрелять из ружей и пушек. Тренировки проходили в игровой форме, но считались настоящим военным обучением.

1 сентября 1964 года состоялась премьера фильма «Живёт такой парень». Автор сценария и режиссёр картины – наш земляк Василий Шукшин. В главной роли – актёр Леонид Куравлёв. Замысел фильма Шукшин комментировал так: «Я хотел рассказать о хорошем парне, который развозит на своем газике доброту».

Катунь24